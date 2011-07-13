Клюєв розпочав засідання Кабміну з розносу

Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ наголошує на незадовільній роботі Міністерства охорони здоров’я у зв’язку із масовим отруєнням дітей у Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Уряд неодноразово вимагав дотримуватись санітарних норм і правил у дитячих закладах та у місцях відпочинку людей. За інформацією МОЗ, епідеміологічна ситуація у зазначених закладах в Україні залишається напруженою, але стабільною. Шановні колеги, мені прикро, але я в черговий раз змушений доводити до вашого відома інформацію про несприятливу ситуацію у сфері оздоровлення дітей», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він наголосив на тому, що уряд дає доручення керівництву МОЗ, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству надзвичайних ситуацій у межах своєї компетенції вжити додаткових заходів із суттєвого підвищення безпеки дітей під час їхнього оздоровлення.

Також уряд доручив керівництву регіонів, зокрема південних, поліпшити санітарну та епідеміологічну безпеку людей під час літнього періоду.

Крім того, А.КЛЮЄВ доручив голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолію ПОНОМАРЕНКУ забезпечити проведення обов’язкових медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб.

Зокрема, А.КЛЮЄВ доручив перевірити наявність особистих медичних книжок у працівників.

Також А.КЛЮЄВ вимагає від міністра охорони здоров’я Олександра АНІЩЕНКА перевірити усі підприємства, які поставляють харчову продукцію.

«Хочу наголосити на тому, що МОЗ у черговий раз не спрацювало на випередження. Це викликає велике занепокоєння, оскільки недієвість існуючої системи наводить на думку, що цей випадок з отруєнням дітей може бути не останнім», - підкреслив перший віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Севастополя за фактом масового отруєння дітей і дорослих в оздоровчих таборах «Альбатрос» і «Нахімовець» порушила кримінальну справу за ст.137 ч.2 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей, якщо вони спричинили смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки).

12 липня ввечері до прокуратури Севастополя надійшло повідомлення від чергового управління міліції про надходження до міської інфекційної лікарні №8 міста 84 осіб з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція», 6 дітей перебувало у важкому стані.

У ході перевірки встановлено, що з таборів «Альбатрос» і «Нахімовець», розташованих у селищі Любимівка Нахімовського району Севастополя, зі скаргами на погане самопочуття були госпіталізовані діти і співробітники. Встановлено, що причиною поганого самопочуття є вживання неякісної їжі, приготовленої у харчоблоках зазначених таборів.

На час проведення перевірки з таборів до лікарні доставлено 84 особи, з них 11 є повнолітніми, 57 осіб малолітніми та 17 осіб неповнолітніми. За наявними даними, всі діти та 8 дорослих є громадянами Росії.

За останніми даними МОЗ України, на 8.00 сьогоднішнього дня кількість госпіталізованих становить 85 осіб (з них 74 дитини, 9 вожатих, 2 супроводжуючих). Попередній діагноз у 70 хворих дітей – харчова токсикоінфекція, з них в 1 дитини – середньої тяжкості, у решти перебіг легкий. У 4 дітей діагноз не підтвердився.