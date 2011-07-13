Суд відмовився відпускати Іващенка

Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання адвокатів колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА про зміну йому запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив головуючий на судовому процесі суддя Сергій ВОВК.

Як зазначається у документі, суд визнав безпідставними наведені адвокатами аргументи для зміни підсудному запобіжного заходу, тому клопотання не підлягає задоволенню.

Водночас, своєю ухвалою суд зобов’язав Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у м. Києві та Київській області здійснити необхідне медичне обстеження В.ІВАЩЕНКА, поклавши контроль за його виконанням на прокуратуру столиці.

Наступне судове засідання у справі відбудеться 25 липня об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня адвокати В.ІВАЩЕНКА, який вже майже 11 місяців перебуває у СІЗО, вкотре просили суд звільнити його з-під арешту через різке погіршення стану здоров’я і неможливість лікуватися в умовах слідчого ізолятора.

Прокурори виступили проти задоволення цього клопотання.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керівника державного підприємства Міноборони «Судно механічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.