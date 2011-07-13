На добові для челяді Януковича піде 165 тисяч

Державне управління справами витратить 165 тисяч, а не мільйонів гривень на кошти для відряджень під час візитів президента за кордон.

Про це йдеться в обґрунтуванні закупівлі в одного учасника, оприлюдненому на Порталі державних закупівель.

"Необхідно закупити послуги щодо готівкового обслуговування за КПКВ 0301010 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України" (КЕКВ 1134) на загальну орієнтовну вартість 65,000 тис. гривень у національній валюті", - сказано в обґрунтуванні закупівлі.

Також закупаються послуги щодо готівкового й безготівкового обслуговування за КПКВ 0301040 "Візити Президента України за кордон" (КЕКВ 1134) на загальну орієнтовну вартість 100,000 тис. гривень в іноземній валюті.

"У разі участі у проведенні державних заходів за межами України членам офіційної делегації та супроводжуючим особам напередодні заходів необхідно виплачувати кошти на відрядження та здійснення розрахунків в іноземній валюті", - зазначено в записці голови Держуправління справами Андрія Кравця.

Кошти збираються отримати з "Державного експортно-імпортного банку України".

Кошти будуть надані з липня по грудень 2011 року.

Раніше "Українська правда" повідомила про видатки у розмірі 165 мільйонів.

Українська правда