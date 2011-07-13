У МЗС Білорусі кажуть, що військовий аташе продовжує працювати в Києві

Військовий аташе Білорусі в Україні Андрій КАЮК не висилався з країни перебування й продовжує працювати в Києві.

Про це білоруське бюро РІА «Новости» повідомив начальник відділу України, Молдови та Закавказзя МЗС Білорусі Сергій ЛІНГ.

«Полковник КАЮК продовжує виконувати свої обов`язки в Україні», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас білоруська інформаційна компанія “БелаПан” повідомляє, що Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Білорусі не коментують інформацію, що з`явилася, про дипломатичний скандал із Україною.

«Ми не коментуватимемо цю інформацію», - заявила начальник відділу прес-служби Управління інформації білоруського МЗС Марія ВАНЬШИНА.

«У прес-службі Міністерства оборони ніякої інформації із цього приводу немає», - сказав начальник управління інформації - прес-секретар Головного управління ідеологічної роботи Міноборони Білорусі полковник Володимир МАКАРОВ.

Як повідомлялося, за інформацією українського тижневика «Дзеркало тижня»,весняний скандал між Мінськом і Києвом призвів до взаємної висилки дипломатів. За інформацією джерел видання в українському уряді, в червні було вислано двох співробітників Посольства України в Білорусі - аташе з питань оборони й військового аташе. У відповідь Україна вислала військового аташе Білорусі А.КАЮКА.

За однією з версій, висилкою дипломатів Мінськ відреагував на відповідь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на звинувачення білоруського колеги Олександра ЛУКАШЕНКА у «вошивості». Український Президент вирішив передати відповідь через прем`єра Миколу АЗАРОВА, який 19 травня перебував у Мінську. «Суть відповіді невідома. Але вона викликала негативну реакцію білоруського Президента й призвела до висилки українських дипломатів».