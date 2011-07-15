Обвинувальний висновок Тимошенко займає 73 сторінки

Печерський районний суд м. Києва відновив після перерви розгляд кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за обвинуваченням у перевищенні повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, представник державного обвинувачення, прокурор Лілія ФРОЛОВА продовжує зачитувати обвинувальний висновок, який викладено на 73-х сторінках.

Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокати відсутні на засіданні суду.

Як повідомляв УНІАН, головуючий на судовому засіданні суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ видалив на одне судове засідання Ю.ТИМОШЕНКО, звинувативши у неповазі до суду.

Також суддя ухвалив рішення про заборону фото- та відеофіксації, а також відеотрансляції судових засідань, оскільки прокурор, яка зачитує обвинувальний вирок, дійшла до документів, в яких є свідчення Ю.ТИМОШЕНКО і свідків у справі.