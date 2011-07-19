Голова ВРЮ не вірить, що Янукович може ним керувати

Голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО не вірить, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може втручатися в діяльність судової системи.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня».

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, що звучать звинувачення, що В.ЯНУКОВИЧ дає вказівки ВРЮ, В.КОЛЕСНІЧЕНКО зазначив, що Президент України «цікавиться моєю думкою з того чи іншого правового питання або з питань розвитку правової системи». «Що стосується вказівок. Ви знаєте, я просто не вірю, що Віктор Федорович може мені подзвонити і дати команду: «Признач того чи іншого суддю», - сказав голова ВРЮ.

При цьому В.КОЛЕСНІЧЕНКО додав: «А щодо так званих політичних вироків можу сказати одне: якщо політичний діяч, перебуваючи на держслужбі, щось украв, використовуючи службове становище, він залишається політичним діячем, але дії, які він здійснив, - кримінальні, і за них треба нести кримінальну відповідальність, незважаючи на прізвище цього діяча».

Він вважає, що для самого політика єдиний правильний вихід із ситуації - в суді довести свою невинуватість. «Стосовно мене теж заводили дві кримінальні справи - нібито за крадіжку цивільної справи і за побиття секретаря суду. Але я ж не став з трибуни розповідати, що це політичне переслідування, я пішов до слідчого, дав свідчення, надав свої заперечення - і все. Хоча я знав, що була дана команда «добити» мене - адже я тоді навіть звертався в Генпрокуратуру щодо відкриття кримінальної справи проти ЮЩЕНКА за перевищення ним службових повноважень, - але я йшов правовим шляхом», - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО. «А зараз починають кричати про репресії. Які репресії?! Тим, хто діяв згідно із законом, боятися нічого», - додав він.

В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявляє, що звинувачення в підконтрольності ВРЮ Президентові України - «це неправда». За його словами, з Адміністрації Президента цього року у ВРЮ надійшли 134 звернення щодо неправомірних дій суддів. Він сказав, що з них 7 приєднано до матеріалів уже розпочатих перевірок, по 3 призначені перевірки, а по 124 - просто надані роз`яснення. «Все ретельно перевіряється. Інший раз приходить такий папір, що хоч бери відразу суддю і розстрілюй, але після вивчення виявляється, що ті, хто звертався до Президента зі скаргами на суддів, злукавили, надали йому недостовірну інформацію, розраховуючи, що Президент, не розбираючись, дасть доручення «рубати з плеча». При цьому жодного разу глава держави - ні публічно, ні в приватній чи офіційній розмові - не сказав, що ми зробили помилку», - додав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання про необхідність введення суду присяжних, В.КОЛЕСНІЧЕНКО сказав, що підтримує цю ідею. Проте при цьому він уточнив: “Але в тих випадках, коли йдеться про тяжкі злочини, злочини, скоєні проти неповнолітніх або з їх участю, а також, коли можливий вирок у вигляді довічного ув’язнення». Він також підкреслив, що йому «не подобається існуючий принцип формування суду присяжних», оскільки єдині обмеження - дієздатність і досягнення певного віку, а те хто ця людина - не має значення. За його словами, раніше народними засідателями були представники підприємств, організацій - авторитетні люди, яким вірили, що вони приймуть справедливе рішення. «А зараз ми бачимо досвід Росії, коли винен більш ніж очевидно, про це свідчить весь обсяг зібраних доказів, а суд присяжних ухвалює рішення - «невинуватий». Суд присяжних - прекрасний інструмент у демократичному суспільстві, але він запрацює тільки тоді, коли закон дасть змогу довірити цей інструмент у руки людей, яким довіряє суспільство», - додав голова ВРЮ України.