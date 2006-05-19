Литвин відмовляється від обов`язкового виступу на першій сесії ВР

Голова підгрупи з питань формування депутатських фракцій, порядку денного засідання першої сесії Верховної Ради V скликання і висвітлення діяльності парламенту Робочої групи з підготовки першого засідання ВР Олександр ПЕКЛУШЕНКО переконаний, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить на першому засіданні новообраної ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам О.ПЕКЛУШЕНКО нагадав, що його підгрупа спочатку планувала направити листи до Президента, прем’єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА та голови ВР четвертого скликання Володимира ЛИТВИНА з проханням визначитись щодо своїх виступів на першому пленарному засіданні парламенту. За його словами, були підготовлені відповідні проекти листів, але після консультацій, у тому числі із Секретаріатом Президента, підгрупа дійшла висновку, що необхідності в цьому немає. «Є закон. Президент законослухняний і він має намір виконати закон», - сказав О.ПЕКЛУШЕНКО (ст.16 Регламенту ВР передбачає позачергове звернення Президента про засади внутрішньої і зовнішньої політики на першому пленарному засіданні парламенту – УНІАН).

Крім того, О.ПЕКЛУШЕНКО повідомив, що підгрупа завершила свою роботу і вирішила після численних дискусій не змінювати порядок розгляду питань на першому засіданні парламенту, який визначається ст.16 Регламенту Верховної Ради.

Як відомо, існує правова колізія, відповідно до якої Конституція визначає, що ВР є правомочною лише після формування фракцій в той час, як регламент ставить це питання лише дев’ятим з 16 основних, які розглядаються першочергово.

Відповідно до ст. 16, до сформування персонального складу комітетів на пленарних засіданнях першої сесії новобраної ВР питання розглядається в такій послідовності: перше – формування тимчасової президії першої сесії (вирішено, що до її складу входитимуть представники всіх п’яти політичних сил, що пройшли до парламенту); друге – оголошення прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує обов’язки прем’єр-міністра України, про складенні повноважень Кабінету Міністрів перед новообраною ВР.

Наступним пунктом є питання обрання лічильної комісії – до неї входитиме по одному депутату від 20 членів фракцій.

Наступним є вирішення питання про висвітлення роботи першої сесії ВР.

Після того депутати мають заслухати позачергове послання Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Після цього має відбутися доповідь голови Верховної Ради України попереднього скликання про стан законодавчої роботи (В.ЛИТВИН висловив побажання цю доповідь розповсюдити серед депутатів в письмовому вигляді і не виступати на засіданні).

Після цього мають бути заслухані доповіді Підготовчої депутатської групи про виконану ними роботу. Потім депутати розглядатимуть питання про перелік комітетів та їх відання, потім - про формування і реєстрацію депутатських фракцій; про коаліцію депутатських фракцій у ВР.

Після цього депутати перейдуть до питання обрання голови ВР, обрання першого заступника та заступника голови парламенту.

Після цього відбудеться обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів, а також керівника апарату ВР.

Після того депутати вирішать питання про погоджувальну раду депутатських фракцій у ВР.

Порядок денний першої сесії ВР на подальший період розглядається і затверджується після розгляду вищезазначених питань.