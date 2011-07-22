Кірєєв відмовився повернути справу Тимошенко до прокуратури

Суддя Печерського районного суду м. Києва Родіон КІРЄЄВ відмовив захисту колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у задоволенні клопотання про повернення кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єра у перевищенні службових повноважень при підписанні газових угод 2009 р. до Генеральної прокуратури для уточнення обвинувального висновку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову суду оголосив головуючий у судовому засіданні суддя Р.КІРЄЄВ після поновлення розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО після перерви у судовому засіданні.

«Підстав для задоволення клопотання немає. У задоволенні клопотання про повернення справи прокурору відмовити», - сказав суддя Р.КІРЄЄВ.

Крім того, суддя зазначив, що норма, на яку посилався захист Ю.ТИМОШЕНКО при обгрунтуванні свого клопотання, не передбачає повернення справи прокурору на даній стадії.

«Обвинувальний висновок складено у відповідності до вимог законодавства», - підкреслив головуючий у судовому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО просив Печерський райсуд Києва повернути до Генеральної прокуратури кримінальну справу щодо екс-прем`єр-міністра за звинуваченням у перевищенні службових повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році, для уточнення обвинувального висновку. Адвокат Микола СІРИЙ звернув увагу суду на те, що обвинувальний висновок підписаний першим заступником генерального прокурора Ренатом КУЗЬМІНИМ. «Я не бачу, яким чином ми у судовому засіданні можемо виправити документ, підготовлений першим заступником генерального прокурора», - підкреслив М.СІРИЙ. Другий адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Олександр ПЛАХОТНЮК зауважив, що невідповідності мотивувальної частини обвинувального висновку його резулятивній частині можуть стати підставою для скасування у майбутньому будь-якого вироку, винесеного судом.

За його словами, текст обвинувального висновку, який був зачитаний сьогодні у суді, не відповідає тому тексту, який був переданий Ю.ТИМОШЕНКО.

За його словами, про технічні помилки мова не може йти, оскільки норми Кримінально-процесуального кодексу такого терміну не передбачають.

Він також пояснив, що з даним клопотанням звертається на підставі статті 249 п. 1 КПК.