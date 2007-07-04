Єрмолаєв: мегаблок - як мегамаркет

Президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що блок правих партій “Рух-Українська правиця” через дефіцит часу, відведеного на виборчу кампанію, вимушений вести переговори про приєднання до блоку демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.ЄРМОЛАЄВ висловив сьогодні журналістам в Києві.

"Проблема, з якою зіткнулась “Правиця”, – це коротка дистанція. Якби вибори були призначені десь, наприклад, на 2008 рік, я переконаний, що “Правиця” була б самостійним бар’єрним проектом. Але для цього їй потрібен був час, щоб більш активно готуватись, повернутись у велику політику, провести мобілізаційну роботу, поконкурувати, до речі, з “Нашої Україною”, але трагедія в тому, що за рахунок короткої дистанції і тим більше надзвичайно великого адміністративного впливу президентської команди, “Правиця” не в змозі перескочити цей бар’єр, і вона вимушена вести переговори. Підкреслюю – вимушена”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Політолог також вважає спробу об’єднання націонал-демократичних партій “благородною та перспективною справою”. “Незважаючи на певну іронію до історії націонал-демократичного руху – вона така дуже яскрава, дуже нагадує “Свадьбу в Малиновке” з точки зору кількості лідерів. Але я з великою повагою ставлюся в принципі до цієї політичної течі і вважаю, що те, що роблять зараз КОСТЕНКО, МАТВІЄНКО, ТАРАСЮК – це добра справа. Тому що зберегти в української політиці націонал-демократичну силу – це і благородна, і перспективна справа”, - пояснив він.

Водночас, на його думку, блок, який планується утворити на основі домовленостей між лідерами “Нашої України” та “Народної самооборони” В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ і Юрієм ЛУЦЕНКОМ, не може претендувати на статус мегаблоку. “Для мене визначення мегаблоку мало значення лише тоді, коли була ідея створення мегаблоку на базі об’єднаної опозиції. Це було дійсно більш-менш адекватно – поєднати зусилля БЮТ, “Нашої України”, націонал-демократії України. Всі нинішні розмови про мегаблок мені нагадують розмови про мегамаркет - маленькі маловпливові групи беруть як базу одну з партій влади та називаються мегаоб’єднанням”, - додав А.ЄРМОЛАЄВ.

При цьому він підкреслив, що “об’єднання “Нашої України” і “Народної самооборони” має віртуальний характер, оскільки “Народна самооборона” не є юридичним і політичним суб’єктом і не є суб’єктом формування блоку”.

“За великим рахунком, підписавши заяву, пан КИРИЛЕНКО і пан ЛУЦЕНКО мали сказати, що це домовленість двох осіб про їх бажання, вони є володарями брендів. А все інше - питання тих 6 чи 8 партій, які будуть формувати майбутній блок. Ці партії за складом своїм і за рейтинговими показниками ніяк не можуть претендувати на роль мегаблоків. Це буде, скоріше, чергове видання блоку “Наша Україна”, можливо з іншою назвою. Більше того, після 2006 року всі політичні сили зрозуміли, що майбутнє за партіями, а не за блоками”, - наголосив політолог.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, при створенні великого виборчого блоку є “великий ризик сформувати блок, за який потім несе відповідальність одна політична група”.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня лідери «Нашої України» і «Народної самооборони» В’ячеслав КИРИЛЕНКО і Юрій ЛУЦЕНКО підписали декларацію про створення єдиного виборчого блоку.

На думку члена Ради партії «Наша Україна» Петра ПОРОШЕНКА, великі шанси очолити список має лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО. П.ПОРОШЕНКО також вважає, що список повинна очолити та людина, яка допоможе одержати велику перемогу, й визначення її має відбуватися не тільки з урахуванням думки політиків, а й з урахуванням думки виборців, зокрема, шляхом соціологічних опитувань.