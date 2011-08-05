Герман: В Україні ніколи не було більш освіченого міністра освіти, ніж Табачник

В Україні ніколи не було більш освіченого міністра освіти, ніж Дмитро Табачник.

Про це заявила радник президента України з гуманітарних питань Ганна Герман під час зустрічі з громадськістю Івано-Франківська з нагоди презентації книги "Червона Атлантида".

"Я вам скажу абсолютно відверто і абсолютно щиро, що в Україні ніколи не було більш освіченого міністра освіти, ніж Дмитро Табачник", - сказала вона.

Герман підкреслила, що поважає його ерудицію. "Він дуже обізнана людина, він людина, що читає", - зазначила вона.

Герман також сказала, що Табачник просив у неї "Червону Атлантиду", щоб почитати, і сподівається, що він її прочитав.

"Я думаю, що якби у нього була дружина з Івано-Франківська, то вона б пом`якшила його серце до того, що любимо і розуміємо ми", - пожартувала вона.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що Табачник не зміг точно пригадати теорему Піфагора.

ТСН