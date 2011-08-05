Гриценко: арештом Тимошенко Янукович увімкнув лічильник

Кроком до міжнародної ізоляції України вважає сьогоднішній арешт екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО голова "Громадянської позиції" Анатолій ГРИЦЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

"Рішенням арештувати ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧ увімкнув лічильник - пішов відлік часу, який відкине його на смітник історії", - заявив народний депутат.

Він переконаний, відтепер країна прокинеться і активніше боротиметься за європейську перспективу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про арешт колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.