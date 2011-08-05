Гриценко: арештом Тимошенко Янукович увімкнув лічильник
17:49, 05 серпня 2011Політика
6334 0
"Корок до міжнародної ізоляції"
Кроком до міжнародної ізоляції України вважає сьогоднішній арешт екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО голова "Громадянської позиції" Анатолій ГРИЦЕНКО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.
"Рішенням арештувати ТИМОШЕНКО ЯНУКОВИЧ увімкнув лічильник - пішов відлік часу, який відкине його на смітник історії", - заявив народний депутат.
Він переконаний, відтепер країна прокинеться і активніше боротиметься за європейську перспективу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 серпня, Печерський районний суд м. Києва ухвалив постанову про арешт колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter