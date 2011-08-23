Партія Ющенка демонтувала свої намети біля Печерського суду

Партія "Наша Україна" демонтувала свої намети, встановлені біля Печерського районного суду Києва на підтримку колишнього прем`єр-міністра, лідера партії "Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко

У коментарі УНІАН прес-служба «Наша Україна» пояснила, що рішення згорнути намети на Хрещатику не є політичним. У прес-службі наголосили, що партія й надалі братиме участь в акціях протесту проти політичних переслідувань та судового свавілля в рамках Комітету опору диктатурі, а також самостійно.

«Зараз необхідно застосовувати нові, ефективніші методи боротьби зі злочинним режимом, зокрема, проводити мобілізаційну кампанію в областях. Саме цим зараз займається партія», - підкреслили у партії.

Прес-служба додала, що у випадку загострення ситуації, «Наша Україна» відновить пікетування суду та органів влади.