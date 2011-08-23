Партія «Наша Україна» вимагає засудження комуністичного тоталітаризму.

Про це йдеться у заяві партії, переданій агентству УНІАН.

У заяві наголошується, що 23 серпня Україна разом з країнами Європи відзначає загальноєвропейський День пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів.

«У ХХ столітті наша країна зазнала мільйонних людських жертв від депортацій, арештів, тортур та вбивств, які вчинили щодо українців тоталітарні комуністичний та нацистський режими», - наголошують в партії.

Автори заяви висловлюють жаль, що дотепер більшість із злочинів комуністичного режиму залишаються нерозкритими, їхні виконавці не засуджені, жертви не отримують належних компенсацій, а суспільство мало знає про ці страшні події, перебуваючи у полоні ідеологем та символів тоталітарного періоду.

«Заради вільного майбутнього наших дітей ми солідаризуємося з резолюцією 1481 (2006) Парламентської Асамблеї Ради Європи, в якій сказано, що засудження вчинених тоталітарними комуністичними режимами злочинів має велике значення для виховання молодих поколінь, а жертви злочинів заслуговують на розуміння й визнання їхніх страждань», - наголошується у заяві.

«Наша Україна» підтримує звернення Європарламенту до всіх європейських держав відкрити архіви служб безпеки і таємної поліції та надати підтримку інституціям, які здійснюють наукове дослідження злочинів тоталітарних режимів у ХХ столітті.

«Перебуваючи при владі, ми започаткували процес відкриття архівів радянських держорганів, які містять численні документи про злочини комуністичного режиму. Теперішня українська влада діє навпаки, цілеспрямовано створюючи перешкоди для розкриття злочинів сталінізму в Україні та блокуючи доступ науковців до комуністичних архівів», - підкреслюють у партії.

«Наша Україна» вимагає від влади припинити безпідставне кримінальне переслідування працівників Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів у Львові «Тюрма на Лонцького» та розсекретити й опублікувати за бюджетний рахунок усі архівні документи державних органів радянського режиму, пов’язані з політичними репресіями, голодоморами та українським визвольним рухом.

«Ми також вимагаємо неухильного виконання місцевими органами влади указів Президента України (2005-2010) Віктора ЮЩЕНКА від 28 березня 2007 року, 25 вересня 2008 року та 12 червня 2009 року щодо демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків особам, причетним до організації в Україні Голодомору 1932-1933 років та політичних репресій», - заявляють у «Нашій Україні».

«Ми переконані, що комуністичний режим та ідеологія мають бути в судовому порядку засуджені суспільством і державою як людиноненависницькі, а парламент повинен прийняти закон, який заборонятиме їхню популяризацію», - йдеться у заяві.

У «Нашій Україні» переконані, що тільки засудивши і відкинувши тоталітарне минуле, Україна зможе стати європейською країною, в якій громадяни почуватимуться вільними, гідними та захищеними людьми.