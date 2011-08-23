Дружина Черновецького розповіла, навіщо затіяла розлучення

Дружина мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Аліна АЙВАЗОВА називає причиною заяви про розлучення бажання підняти рейтинг чоловіка.

Про це вона повідомила в інтерв`ю «Сегодня».

Відповідаючи на запитання, чому вона подала на розлучення, А.АЙВАЗОВА сказала: «Мені телефонували і розповідали, що в нього є молода красива жінка, з якою він їздить відпочивати. Я вважаю, що і я красива, як і будь-яка жінка, яка стежить за собою. Але я східна жінка, і я ревнива, як і всі дружини, які люблять своїх чоловіків. І я не можу спокійно реагувати, коли мій чоловік посилає листівки, і не тільки своїм бабусям, а й дівчатам. Думаю, жінки мене зрозуміють. Я подала позов, щоб привернути увагу публіки і підняти рейтинг свого чоловіка. Але найголовніше, я хочу підняти рейтинг всіх жінок».

На запитання, чи просив її Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відкликати заяву, А.АЙВАЗОВА сказала: «Льоня мені зателефонував і лише сказав, що дуже мене любить. Він дуже весь цей час хвилювався, як і наші діти, коли дізналися про позов. Кажуть: «Мамо, ну ти можеш заспокоїтися?». А я їм кажу: «Ну як я можу заспокоїтися, якщо ваш тато весь час пише листи якимсь жінкам, комусь допомагає?». Я ж теж жива жінка. Діти в результаті нас і помирили. Мене багато що зв`язує з Льонею, і не тільки сім`я. Ми друзі і завжди ними залишимося, партнери».