Януковича «привітали» законопроектом про імпічмент

Лідер партії «Фронт Змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вніс у Верховну Раду проект Закону «Про порядок імпічменту Президента України».

Законопроект зареєстрований у парламенті сьогодні, 23 серпня за №9066, повідомили у прес-службі «Фронту Змін».

«Протягом всієї української незалежності президенти України, які обиралися народом, були над цим народом, а не разом із цим народом. Інститут Президента перетворився на інститут благ, привілеїв, грошей, корупції, а не відповідальності, важкої та відданої праці для України та українців. Народ має нарешті отримати механізм контролю за президентом», - заявив А.ЯЦЕНЮК, пояснюючи необхідність прийняття закону про імпічмент.

Він наголосив, що «закон про порядок імпічменту – це шлях до того, як змусити кожного Президента робити те, що він обіцяв перед виборами, і думати не про себе і своє оточення, а про Україну та її майбутнє».

Законопроект передбачає, що ініціювати початок процедури імпічменту Президента може 1/5 конституційного складу парламенту (90 народних депутатів), обґрунтувавши таку необхідність в письмовому поданні. Подальша процедура потребуватиме 226 голосів, як це й передбачено Конституцією.

Документ визначає порядок діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії щодо імпічменту Президента, правовий статус спеціального прокурора, спеціальних слідчих, голови, заступника голови, секретаря та інших членів спеціальної тимчасової слідчої комісії, задіяних у процедурі імпічменту.

У законопроекті пропонується забезпечити відкритість та гласність процесу імпічменту Президента. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить свою роботу у формі відкритих засідань, а відповідні рішення приймаються народними депутатами відкритим поіменним голосуванням.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що стаття 111 Конституції України передбачає, що Президент може бути усунений з постав Верховною Радою в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Стаття 111 Кримінального кодексу визначає поняття «державна зрада» як «умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України».

Як зауважив А.ЯЦЕНЮК, дії Президента Віктора ЯНУКОВИЧА за півтора роки прзвели до «відмови України від самостійної безпекової політики і оголошення позаблокового статусу, неконституційного продовження перебування на території Автономної республіки Крим іноземної військової бази - Чорноморського флоту Російської Федерації; узурпації влади через рішення Конституційного суду щодо повернення до старої Конституції без волі народу України, неконституційного формування коаліції у Верховній Раді у 2010 році; продовження терміну повноважень Верховної Ради; кримінальних переслідувань лідерів опозиції та інакомислячих».

«Чи не є це пряма шкода суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України?» - запитав А.ЯЦЕНЮК.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що Конституція України визначає правові засади усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Для деталізації та уточнення цих положень 15 січня 2009 року був ухвалений Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». 10 вересня 2009 року Конституційний Суд України визнав цей закон неконституційним, таким чином він втратив чинність.

Як ідеться у повідомленні, через це рішення КС фактично «паралізовані» також положення Регламенту Верховної Ради, які визначають порядок дострокового припинення повноважень Президента України в порядку імпічменту, отже, за чинним законодавством, практична реалізація імпічменту є малоймовірною і може бути визнана незаконною.

Таким чином, прийняття єдиного нормативно-правового акту має на меті усунути зазначені колізії та прогалини, а також уніфікувати положення чинного законодавства, що визначає порядок усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, зазначається у повідомленні прес-служби «Фронту Змін».