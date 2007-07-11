Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Три політичні партії і виборчі блоки перемогли б на виборах до Верховної Ради, якби вони проводились найближчої неділі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром суспільно-інформаційних технологій “Соціальна перспектива”, які сьогодні представив в УНІАН доктор філософських наук, керівник департаменту політичних досліджень “Центру “Соціальна перспектива” Валерій ЗАГОРОДНЮК.

Зокрема, на запитання “Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у найближчу неділю, то за яку партію чи блок партій ви б проголосували?”, 26,2 опитаних висловили готовність віддати свої голоси за Партію регіонів, 23,1% - за БЮТ-23,1%, 13% - за блок “Наша Україна-Народна самооборона”. Непогані шанси на здолання трьохвідсоткового бар’єру має КПУ-2,7%, зазначив В.ЗАГОРОДНЮК.

За Прогресивну соціалістичну партію України віддали б голоси 1,9%, Соціалістичну партію України - 1,1%, Народну партію - 1,4%, інші партії і блоки - 2,5%, проти всіх проголосували б 4,7%, не пішли б голосувати - 12,2%, не визначилися - 11,2%.

В.ЗАГОРОДНЮК зазначив, що “помаранчеві” у сумі отримають більше голосів, ніж “червоно-голубі”: БЮТ та мегаблок “Наша Україна - Народна самооборона” 36,1%, а Партія регіонів і КПУ - 2 8,9%.

Крім того, серед респондентів, які не визначилися зі своїми електоральними уподобаннями (11,2%), значна кількість тих, які вагаються у своєму виборі між БЮТ та “Нашою Україною”.

Також, зазначив В.ЗАГОРОДНЮК, якби виборчий бюлетень мав дещо інший формат, тобто якби “Наша Україна”, “Народна самооборона” та “Українська правиця” йшли на вибори окремо, то, як свідчать дані опитування, голоси виборчого об’єднання далеко не тотожні простій арифметичній сумі голосів, які б набрали окремі учасники виборчих змагань. Якби зазначені суб’єкти йшли на вибори окремо, то в сумі вони б отримали дещо більший відсоток голосів, а саме - 15,7%. При цьому електоральний внесок “Нашої України” становив би 11,4%, “Народної самооборони” - 3,1%, “Української правиці” - 1,2%.

В.ЗАГОРОДНЮК зазначив, що в цілому електоральна база партій і блоків виглядає досить усталеною. Найбільш усталеним є електорат КПУ, прибічники якої (87,3%) цілком впевнені, що голосуватимуть саме за цю партію, загалом впевнені 12,7%, зовсім не впевнені і важко відповісти 0%.

Серед фаворитів парламентських перегонів усталеність електорату виглядає таким чином: Партія регіонів - цілком впевнені - 73,8%, загалом впевнені - 25,5%, зовсім не впевнені - 0,6%, важко відповісти - 0,1%. БЮТ - цілком впевнені 66,5%, загалом впевнені - 30,4%, зовсім не впевнені - 1,6%, важко відповісти - 1,5%. “Наша Україна” – цілком впевнені 51,6%, загалом впевнені - 45,4%, зовсім не впевнені - 1,1%, важко відповісти - 1,9%. “Отже, електорат Партії регіонів є більш усталеним, ніж у його головного конкурента БЮТ”, - підсумував В.ЗАГОРОДНЮК.

Він також зазначив, що спостерігається деяке переливання голосів від Партії регіонів до її ліворадикальних конкурентів - ПСПУ і КПУ. Окрім того, на Сході та Півдні країни найбільш високий відсоток респондентів, які не братимуть участі у виборах або голосуватимуть проти всіх.

В.ЗАГОРОДНЮК також відзначив, що всі партії і блоки мають певний електоральний резерв за рахунок тих респондентів, які ще не визначилися зі своїми смаками та уподобаннями (11,2%). За його словами, більше підстав розраховувати на даний резерв мають фаворити виборчих перегонів. Втім, В.ЗАГОРОДНЮК зазначив, що серед тих, хто ще не визначився на сьогодні, переважають прихильники помаранчевого політичного сектору.

Опитування проводилось 5-10 липня 2007 року в усіх областях України, всього опитано 2400 респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.