Власенко підозрює, що прокуратура почне чергові «танці з вовками»

Які б колишній перший заступник голови «Нафтогазу» Ігор ДІДЕНКО не давав оцінки директивам екс-прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО, на юридичну кваліфікацію її справи це не впливає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи заяву І.ДІДЕНКА під час дебатів у суді у його кримінальній справі.

За словами депутата, колишній представник керівництва "Нафтогазу" був допитаний у справі Ю.ТИМОШЕНКО, де дуже чітко позначив свою позицію, сказавши, що розумів всі рішення, розумів, що відбувається.

«Я дослівно готовий процитувати, практично близько до тесту (його слова), і ДІДЕНКО сказав про те, що «коли в одній кімнаті перебувають міністр, прем`єр-міністр і мій безпосередній начальник, я питань не ставлю, я розумію, що треба це виконувати», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому він зазначив, що те, що І.ДІДЕНКО сказав під час дебатів, залишиться в матеріалах його справи, а що стосується справи Ю.ТИМОШЕНКО, то її свідчення «абсолютно чіткі і зрозумілі... він не ставив під сумнів директиви Юлії Володимирівни».

«Насправді підписання ДІДЕНКОМ чи непідписання контрактів, чи розумів він, що це директиви Кабміну, чи розумів, що це директиви Господа Бога – це аж ніяк не впливає на кваліфікацію справи ТИМОШЕНКО. Я розумію, що прокуратура, можливо, зараз почне чергові «танці з вовками», тобто змусить людину змінити свідчення під тиском або під приводом змінити йому на більш м`яку статтю», - відзначив С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, якщо прокуратура дійсно піде таким шляхом, то це буде черговим обманом.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКО на останньому судовому засіданні у його справі заявив, що шкодує про підписання газових угод, а також про те, що якби знав, що директиви КМУ були прийняті одноосібно тодішнім прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО – ніколи б не виконував їх.

«Я б ніколи не підписав договори, які я підписав, і не виніс би їх на розгляд правління, якби я тільки знав, що директиви, які зобов`язують мене підписати ці договори, були прийняті одноосібно ТИМОШЕНКО, а не були прийняті колегіально органом Кабінету міністрів України. Коли мені їх показали, я абсолютно був упевнений, що це були директиви Кабміну, а не особисто ТИМОШЕНКО. Тому я дуже шкодую про те, що я вимушений був виконувати при ухваленні своїх рішень одноосібні вказівки тодішнього прем`єр-міністра», - сказав І.ДІДЕНКО.