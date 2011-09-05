МЗС перевіряє інформацію про захоплення українців у Лівії

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію ЗМІ про захоплення й утримання громадян України у Лівії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

Як повідомили сьогодні ЗМІ, збройні формування Перехідної національної ради Лівії (ПНС) затримали 19 громадян України за підозрою у військовому пособництві лідерові Джамагірії Муамара КАДДАФІ.

Затримані звинувачуються в тому, що як снайпери брали участь в бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українці вже кілька днів утримуються в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони заперечують звинувачення і кажуть, що працювали кухарями та нафтовиками.