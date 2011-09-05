МЗС перевіряє інформацію про захоплення українців у Лівії
11:18, 05 вересня 2011Політика
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19 людей - у полоні
Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію ЗМІ про захоплення й утримання громадян України у Лівії.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.
Як повідомили сьогодні ЗМІ, збройні формування Перехідної національної ради Лівії (ПНС) затримали 19 громадян України за підозрою у військовому пособництві лідерові Джамагірії Муамара КАДДАФІ.
Затримані звинувачуються в тому, що як снайпери брали участь в бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українці вже кілька днів утримуються в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони заперечують звинувачення і кажуть, що працювали кухарями та нафтовиками.
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