Як українці ставляться до процесів над Тимошенко і Луценком (опитування)

Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) констатує, що 42% українських громадян вважають, що кримінальне переслідування екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА є політично вмотивованим.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив головний дослідник Міжнародної фундації з виборчих систем Ракеш ШАРМА за результатами опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

"Думки щодо звинувачень, висунутих Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКУ, неоднозначні. При цьому приблизно 4 з 10 опитаних називають звинувачення політично вмотивованими, тимчасом як близько третини вважають їх законними", - сказав Р.ШАРМА.

При цьому соціолог звернув увагу на те, що спостерігаються очікувані відмінності у поглядах між регіонами на справи Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА.

"Процес над ТИМОШЕНКО вважають політично вмотивованим жителі заходу (63%), півночі (54%), центру (43%) та Києва (43%). Водночас жителі півдня (46%) та сходу (44%) вважають висунуті звинувачення законними. Така ж картина з майже ідентичними відсотками спостерігається по регіонах щодо процесу над ЛУЦЕНКОМ", - повідомив він.

За результатами опитування, 32% респондентів заявили про те, що вони занепокоєні деяким згортанням прав і свобод або дуже занепокоєні ознаками погіршення ситуації з дотриманням прав і свобод (26%). "Два з 10 опитаних - 22% - висловлюють задоволення тим, що адміністрація ЯНУКОВИЧА поважає права і свободи", - додав Р.ШАРМА.

При цьому соціолог звернув увагу на відмінності у відповідях між регіонами. "Схід та південь відзначаються найвищими частками жителів, задоволених повагою до прав і свобод з боку чинної влади (34% та 27% відповідно). Водночас у центрі, на півночі, заході та у Києві понад дві третини жителів або занепокоєні деяким згортанням, або стривожені ознаками погіршення ситуації щодо прав та свобод", - повідомив він.

Довідка УНІАН. Міжнародна фундація з виборчих систем (IFES) за фінансової підтримки USAID 16-30 липня провела опитування "Громадська думка в Україні". Експерти фундації опитали 1 515 респондентів віком від 18 років та більше у всіх регіонах України. Похибка результатів опитування становить 2,52%.