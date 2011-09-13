Королевська думає, що закон про вибори до ВР чіпати не треба

Народний депутат України від партії «Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА переконана, що закон про вибори народних депутатів України треба залишити таким, яким він є.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна на тему «Закон України про вибори народних депутатів: за і проти».

«Позиція нашої політичної сили – не чіпати той закон, який сьогодні є», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, внесення змін до закону про вибори народних депутатів за тим принципом, який пропонує сьогодні Партія регіонів, призведе до різного роду маніпуляцій. «Новий закон написаний таким чином, щоб утримати більшість у парламенті. Політичний кастинг сьогодні пропонується проводити не людям, а владі, у тому числі, яка підбиратиме лояльних до себе мажоритарників, якщо їм дозволять обиратися», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її переконання, 2012 рік стане визначальним – або люди перепризначать владу, або влада сама перепризначить себе. За її словами, якщо на виборах у 2012 році не буде політичної конкуренції, то Україна почне відкатуватися назад як в економічному, так і в політичному розвитку.

Разом з тим вона висловила думку, що в разі, якщо депутати, крім партійних списків обиратимуться за мажоритарним принципом, то в останньому випадку необхідно мати чітко прописану прозору процедуру відкликання виборцями такого депутата, який діятиме всупереч даним обіцянкам та інтересам своїх виборців.

Останню позицію Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ підтримав народний депутат від Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ, зауваживши, що готовий разом з нею розробити і подати на розгляд до парламенту відповідні норми.