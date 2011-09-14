Янукович розмовляє з Мартенсом без журналістів
12:28, 14 вересня 2011Політика
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Президент ЄНП - на Банковій
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив готовність обмінятись думками з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ щодо ситуації в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на початку зустрічі з президентом ЄНП в Адміністрації Президента.
В.ЯНУКОВИЧ подякував В.МАРТЕНСУ за його інтерес до України.
«Готовий обмінятись думками, розповісти про ситуацію в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
«Переконаний, що подальше зближення України з Європейським Союзом – це наш спільний з вами інтерес», - додав він.
Після цього прес-секретар В.ЯНУКОВИЧА Дарка ЧЕПАК попросила журналістів залишити зал, де проходить зустріч.
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