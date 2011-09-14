Янукович розмовляє з Мартенсом без журналістів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив готовність обмінятись думками з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ щодо ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на початку зустрічі з президентом ЄНП в Адміністрації Президента.

В.ЯНУКОВИЧ подякував В.МАРТЕНСУ за його інтерес до України.

«Готовий обмінятись думками, розповісти про ситуацію в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Переконаний, що подальше зближення України з Європейським Союзом – це наш спільний з вами інтерес», - додав він.

Після цього прес-секретар В.ЯНУКОВИЧА Дарка ЧЕПАК попросила журналістів залишити зал, де проходить зустріч.