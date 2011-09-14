Іващенка досі не забрали в лікарню, бо не дає конвой?

Керівництво Київського конвойного полку саботує рішення суду щодо доставки із СІЗО для обстеження і лікування до спеціалізованої медичної установи колишнього т.в.о. міністра оброни України Валерія ІВАЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна повідомив адвокат В.ІВАЩЕНКА Сергій ФРОЛЬКІС.

«Я вчора зустрічався з ІВАЩЕНКОМ у слідчому ізоляторі. Медичну допомогу йому не надають. СІЗО по тій симптоматиці захворювання надати йому медичну допомогу не може, а конвойний полк відверто саботує вивезення ІВАЩЕНКА із СІЗО на лікування, мотивуючи начебто неможливістю це зробити», - сказав С.ФРОЛЬКІС.

Аналізуючи ставлення суду до свого підзахисного, адвокат зазначив, що, з одного боку, суд уважно і навіть зі співчуттям заслуховує позицію сторони захисту, а через 20-30 хвилин приймає зовсім незрозуміле і незаконне рішення.

«Це дозволяє зробити висновок про те, що десь відбувається узгодження дій – хтось, який знаходиться за залом суду, він режисує», - вважає С.ФРОЛЬКІС.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

В.ІВАЩЕНКО і арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Судномеханічний завод Феодосії» Р. обвинувачують у службових зловживаннях і пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

19 серпня 2011 року Печерський райсуд Києва відмовив В.ІВАЩЕНКУ у задоволенні клопотання про перебування на судових засіданнях поза межами клітки для підсудних. В.ІВАЩЕНКО подав до Апеляційного суду Києва скаргу на це рішення.

Згідно з висновком лікарів Центрального військового госпіталю Міноборони, під час перебування В.ІВАЩЕНКА під вартою у нього набули загострення раніше зафіксовані хронічні захворювання та з’явилися нові, лікувати які неможливо в умовах слідчого ізолятору через відсутність відповідних фахівців, медикаментів і матеріально-технічного медичного забезпечення.

Як зазначається у висновку, зокрема, у крові В.ІВАЩЕНКА виявлено значне підвищення вмісту цукру, що може свідчити про наявність у хворого цукрового діабету другого ступеню. Однак для більш точного діагностування цієї хвороби треба провести відповідні заходи виключно у спеціалізованому медичному закладі. Крім того, В.ІВАЩЕНКО потребує стаціонарного лікування у неврологічному відділенні у зв’язку із втратою чутливості стоп обох ніг, хворобою хребта.