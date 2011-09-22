Табачник: інциденту не було, дівчина прагнула подарувати квіти

Табачник заявляє, що інциденту зі студенткою Києво-Могилянської академії не було

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК заявляє, що сьогодні на Форумі міністрів освіти європейських країн у Києві інциденту зі студенткою Києво-Могилянської академії Дариною СТЕПАНЕНКО не було, вона просто намагалася вручити йому квіти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні на прес-конференції.

«Ніякого інциденту у нас не сталося. Спочатку вона чарівно посміхалася, казала, як вона прагне подарувати квіти, потім почала тицяти від пересердя цими квітами. Ставлюсь до цього абсолютно спокійно, бачите, абсолютно нормально», - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він також наголосив, що до проведення альтернативних форумів студентів щодо розвитку освіти ставиться позитивно.

«Бажано було б, щоб студенти вміли ще читати і зрозуміли б, що сьогоднішній форум присвячений середній школі. Вони в своєму форумі розказують про своє бачення вищої освіти. Це, безумовно, цікаво, але так само дотично до сьогоднішнього заходу, як пташиний переліт до свята Богородиці», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Крім того, журналісти запитали у директора Департаменту освіти та мовної політики Ради Європи Олоф ОЛАФСДОТТІР, під час виступу якої студентка вдарила міністра, як вона ставиться до цього інциденту. У відповідь О.ОЛАФСДОТТІР зазначила, що не бачила, що сталося.

«Я вважаю, що і цей, і будь-який інший інцидент можна вирішити за допомогою діалогу. Я впевнена, що ваш міністр також так вважає», - сказала О.ОЛАФСДОТТІР.

При цьому, коли журналісти запитали у Д.ТАБАЧНИКА, чи покарають Д.СТЕПАНЕНКО у зв’язку з сьогоднішнім інцидентом, міністр відмовився відповідати, зазначивши, що йому це не цікаво і бракує часу.

Крім того, Д.ТАБАЧНИК попросив вибачення у О.ОЛАФСДОТТІР за те, що журналісти ставили питання про сьогоднішній інцидент зі студенткою, та зокрема про нещодавно видану книгу Д.ТАБАЧНИКА «Все про Россию».

«Я хотів би перед пані Олоф вибачитись, що, на жаль, нашим представникам ЗМІ освітні проблеми надзвичайно цікаві, це демонструє безумовну зацікавленість наших ЗМІ у розвитку освіти в Україні», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на Форумі міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи» 17-річна студентка першого курсу Києво-Могилянської академії Д.СТЕПАНЕНКО вдарила Д.ТАБАЧНИКА букетом квітів.

Поінформоване джерело у правоохоронних органах повідомило УНІАН, що після інциденту охорона вивела студентку із зали, де проходить форум, і передала працівникам міліції, які склали на неї адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як зазначило джерело, за це правопорушення дівчині загрожує або штраф, або арешт терміном до 15 діб.