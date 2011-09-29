Адвокат Тимошенко пропонує Кірєєву «спростити роботу»

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ вважає, що судді Печерського райсуду Києва Родіону КІРЄЄВУ, який розглядає справу Ю.ТИМОШЕНКО, для винесення об’єктивного рішення необхідно не менш як два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку М.СІРИЙ висловив сьогодні під час судових дебатів на засіданні суду у справі Ю.ТИМОШЕНКО, яку звинувачують перевищенні повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

«Потрібно уважно співставити позицію обвинувачення, висловлену на дебатах, і позицію захисту, висловлену в дебатах. Тобто уважно проаналізувати кожен доказ. По часу, щоб це зробити в класичному варіанті розуміння кримінального процесу і кримінального права, я думаю, що найменше пари тижнів спокійної роботи судді потрібно для того, щоб виконати цю роботу», - сказав М.СІРИЙ.

Водночас адвокат Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що є також простіший шлях винесення рішення у цій кримінальній справі.

«Я хотів би висловити пропозицію, аби спростити цю роботу і більш просто подивитися на цю справу, подивитися з точки зору міжнародного права, з точки зору господарського права, з точки зору конституційного права», - пояснив він.

Проте М.СІРИЙ зазначив, що за три місяці судового розгляду справи його підзахисна була позбавлена права на те, щоб її справу розглядав компетентний та об’єктивний суддя.

«Йдеться про право, яке прямо передбачено статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, та статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Справа мала бути закрита вже на стадії попереднього розгляду, і для цього були всі підстави», - переконаний адвокат Ю.ТИМОШЕНКО.