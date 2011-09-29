Делегація Нафтогазу поїхала до Москви

Делегація НАК "Нафтогаз України" сьогодні відбула до Москви на переговори з ВАТ "Газпром".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

Він не навів інших подробиць, зазначивши лише, що під час переговорів обговорюватиметься широке коло питань.

За даними джерела агентства УНІАН в Міненерговугіллі, українську делегацію очолює голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.