Делегація Нафтогазу поїхала до Москви

11:12, 29 вересня 2011
Політика
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Інформація від Бойка

Делегація НАК "Нафтогаз України" сьогодні відбула до Москви на переговори з ВАТ "Газпром".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

Він не навів інших подробиць, зазначивши лише, що під час переговорів обговорюватиметься широке коло питань.

За даними джерела агентства УНІАН в Міненерговугіллі, українську делегацію очолює голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

 

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