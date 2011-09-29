Київрада знову заборонить продаж тютюну й алкоголю у кіосках?

Київрада знову заборонить продаж тютюну та алкоголю у МАФах. Про це в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» заявив депутат Київради Олексій ДАВИДЕНКО.

«Ми врахували побажання прокуратури і підготували новий проект рішення Київради, який заборонить продаж алкоголю і тютюну у МАФах. І я вас запевняю, у найближчий час – не на цій сесії, так на наступній, – ми цей проект ухвалимо», – наголосив депутат.

У свою чергу, депутат Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО розповів про плани Київради стягувати більшу плату за пайову участь з тих МАФів, які торгують тютюном і алкогольними виробами.

За словами депутата, товари, які пропонують власники кіосків, будуть розділені на групи, і для кожної категорії товарів буде встановлено свій коефіцієнт. Наприклад, для пива і тютюну запропонований коефіцієнт 2, а до другої половини 2012 року його підвищать вдесятеро.

«Таким чином, торгівля алкогольними та тютюновими виробами стане економічно невигідною», – впевнений О.ОМЕЛЬЯНЕНКО.

Під час обговорення народний депутат України Андрій ПІНЧУК запропонував низку заходів, за допомогою яких можна було б обмежити продаж алкоголю і тютюну.

Зокрема, депутат запропонував обрати найбільш оптимальну площу малих архітектурних форм для продажу цих виробів, яка була б запроваджена по всій Україні.

«Також необхідно заборонити продаж алкоголю і сигарет з десятої вечора до сьомої ранку. По-третє, і це пропозиція самих власників МАФів – встановити відеоспостереження в місцях продажу алкоголю. Необхідно заборонити продаж алкоголю біля шкіл і там, де багато молоді, а також нарешті встановити кримінальну відповідальність за продаж алкоголю та сигарет неповнолітнім», – наголосив А.ПІНЧУК.

Нагадаємо, 13 вересня 2011 року депутати Київської міської ради більшістю голосів скасували своє рішеннявід 23 грудня 2010 року, яким забороняли торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими та тютюновими виробами у кіосках.

Київрада задовольнила протест заступника прокурора м. Києва, в якому наголошувалося на невідповідності цієї заборони законодавству України.

У протесті, зокрема, зазначалося, що господарська діяльність з виробництва і торгівлі алкогольними і тютюновими виробами підлягає ліцензуванню, зокрема, ліцензійні умови для провадження роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами визначено діючим законодавством України, а саме – встановлено, що місцем реалізації тютюнових виробів є торгове приміщення без обмеження площі, а для алкогольних напоїв – приміщення з торговельною площею не менш як 20 квадратних метрів.

Як раніше повідомлялось, заборона на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових і тютюнових виробів в тимчасових спорудах, менших за 40 квадратних метрів, повинна була набути чинності 31 березня 2011 року, проте була призупинена рішенням Київського окружного адміністративного суду.