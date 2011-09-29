З суду у справі Луценка винесли свідка

Під час допиту на засіданні Печерського райсуду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА свідку Валерію МОРЕЦЬКОМУ, якого допитують майже з 9 години ранку, стало зле.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на процесі суддя був змушений оголосити годинну перерву.

В ході допиту представники прокуратури ставили В.МОРЕЦЬКОМУ запитання щодо невідповідності показів, які він надавав на досудовому слідстві, з показами, наданими сьогодні у суді.

В результаті В.МОРЕЦЬКИЙ зазначив, що покази, які, він дає сьогодні, є правдивими, оскільки на допитах під час слідства він відчував тиск.