З суду у справі Луценка винесли свідка
13:46, 29 вересня 2011Політика
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Допит тривав з 9 ранку
Під час допиту на засіданні Печерського райсуду Києва у справі екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА свідку Валерію МОРЕЦЬКОМУ, якого допитують майже з 9 години ранку, стало зле.
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на процесі суддя був змушений оголосити годинну перерву.
В ході допиту представники прокуратури ставили В.МОРЕЦЬКОМУ запитання щодо невідповідності показів, які він надавав на досудовому слідстві, з показами, наданими сьогодні у суді.
В результаті В.МОРЕЦЬКИЙ зазначив, що покази, які, він дає сьогодні, є правдивими, оскільки на допитах під час слідства він відчував тиск.
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