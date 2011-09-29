Тимошенко розказала, про що мовчать суддя та прокурори

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує всі звинувачення, що підписані газові угоди не передбачали підвищення плати за транзит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила під час дебатів у Печерському райсуді.

«Чомусь замовчують, що документи, які під час розв’язання кризи підписав "Нафтогаз", а в тому числі і я дала на це директиви, передбачали з 1 січня 2010 року підняття плати за транзит на 70%», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що з 2005 по 2008 роки ціна на газ зросла в 3,5 раза, а ціна на транзит на 46%.