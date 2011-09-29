Янукович пообідав у Польщі, і не один

У Варшаві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у робочому обіді глав делегацій-учасниць Саміту Ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

Про це повідомляє пресс-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Президент України перебуває з робочим візитом у Республіці Польща. У Варшаві глава Української держави візьме участь у роботі Саміту Ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство».

За даними Посольства України у Польщі, В.ЯНУКОВИЧ у Варшаві планує провести сім двосторонніх зустрічей.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з Президентом Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, Президентом Ради Європейського Союзу Германом ван РОМПЕЄМ, федеральним канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Сьогодні Президент України провів зустрічі із Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та главою польського уряду Дональдом ТУСКОМ, прем’єр-міністрами Ірландії Ендом КЕННІ та Португалії Педро Пасушем КОЕЛЬО.