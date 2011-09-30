ВР спробує вивести Тимошенко з-під удару наступного тижня

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент 5 жовтня розгляне питання щодо включення законопроектів про декриміналізацію економічних злочинів до порядку денного нинішньої сесії.

Про це він сказав представникам ЗМІ сьогодні під час робочої поїздки до Житомирської області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що у парламенті зареєстровано кілька законопроектів з цієї тематики: внесені як Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, так і народними депутатами.

Керівник парламенту повідомив, що у проекті розкладу засідань Верховної Ради на 4-7 жовтня на середу заплановано розгляд включення до порядку денного сесії одного з таких проектів. «Аналізуючи вчора запропонований проект розкладу засідань на наступний пленарний тиждень, я доручив, щоб поставили разом із цим законопроектом і законопроект Президента України для включення до порядку денного», - сказав В.ЛИТВИН, висловивши упевненість у тому, що парламент включить до порядку денного сесії відповідні документи.

«Подальша робота при внесенні змін і доповнень до цих законопроектів покаже розміщення сил, зокрема, щодо поправок, які містяться в інших законодавчих ініціативах депутатів», - зауважив він і додав, що на засіданні Погоджувальної ради у понеділок запропонує розглянути включення до порядку денного всіх законопроектів з цієї тематики.