Адвокат вважає, що Тимошенко виграє в Європейському суді

Адвокати Тимошенко підуть до Європейського суду.

Про це повідомив адвокат екс-прем`єра Олександр Плахотнюк.

"Я переконаний, що якщо навіть зараз суд прийме рішення про те, щоб засудити Юлію Володимирівну Тимошенко, максимум це дійде до Європейського суду і цей вирок буде скасований", - сказав він.

Адвокат також висловив думку, що рішення судді піти у дорадчу кімнату і оголошення перерви аж до 11 жовтня "говорить про те, що ще не знають, що робити з цією справою".

"Які можуть бути сюрпризи при винесенні рішення? Я думаю, що найбільшим сюрпризом буде виправдувальний вирок", - сказав адвокат.

Плахотнюк також назвав нелогічним прохання прокуратури засудити Тимошенко до 7 років позбавлення волі.

"7 років позбавлення волі - це мінімальний термін, який передбачений цією частиною цієї статті. Хоча інкримінується 1,5 мільярда гривень - це велика сума. Більше того, колишній прем`єр-міністр - також посадова особа, певного рівня. Для цього при невизнанні провини просити 7 років позбавлення волі - це зовсім нелогічно ", - сказав адвокат.

Gazeta.ua