Литвин доручив з'ясувати, чому вирок Тимошенко став закритим

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН доручив профільним комітетам ВР вивчити з правової точки зору рішення судді Печерського районного суду Києва Родіона КІРЄЄВА про заборону народним депутатам бути присутніми у суді під час оголошення вироку екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції.

За його словами, він «доручив сьогодні на Погоджувальній раді Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради і Комітету з питань правосуддя, щоб вони вивчили цю проблему і висловили своє заключення».

В.ЛИТВИН додав, що народний депутат має право відвідувати усі установи, але необхідно чітко знати, як це співвідноситься із проведенням судового засідання, тобто, із нормами Кримінально-процесуального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, суддя Печерського райсуду Родіон КІРЄЄВ 30 вересня ухвалив рішення про те, що під час оголошення вироку у справі Ю.ТИМОШЕНКО в залі суду зможуть бути присутні тільки журналісти. Своє рішення він пояснив тим, що під час всього судового процесу присутні у залі суду особи неодноразово порушували порядок проведення засідань та неналежним чином поводились.