Азаров обкатав кільцеву електричку

Сьогодні у Києві відкрито рух кільцевого електропоїзда, який сполучає правий і лівий береги столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття руху взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, віце-прем`єр Борис КОЛЕСНІКОВ, голова КМДА Олександр ПОПОВ і керівництво «Укрзалізниці» і Південно-Західної залізниці.

М.АЗАРОВ у супроводі урядовців і журналістів проїхав по колу від станції "Лівий берег" до станції "Дарниця". Дорога зайняла без зупинок близько 50 хвилин.

Вартість проїзду становить 1 грн. 70 коп. З 6.00 до 9.30 і з 16.30 до 20.00 електрички курсуватимуть з інтервалом 15-17 хвилин. Довжина кільцевого шляху - 50,2 км.

За інформацією Південно-Західної залізниці, на лінії курсуватимуть 66 електропоїздів, з них 30 - вранці і 36 - увечері.

Рух електричок розпочнеться з сьогоднішнього вечора.

На маршруті передбачено 14 зупинок з можливістю пересадки на станції усіх трьох ліній столичного метро.

Усього, за даними Південно-Західної залізниці, на підготовку інфраструктури і рухомого складу для організації руху бути освоєно 223 млн. грн., з них 80 млн. грн. – кошти з держбюджету, проведено капітальний ремонт 12 електропоїздів, прокладено 12,4 км нових колій і 43 стрілочні переводи, модернізовано 14 км головних станційних колій , замінено і переобладнано 25 стрілочних переводів.

Для забезпечення руху електропоїздів було змінено графік руху близько 40 вантажних потягів.