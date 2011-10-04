Наливайченко закликає опозицію не грати на руку владі

Опозиційні сили у парламенті мають невідкладно підтримати єдиний законопроект про вибори народних депутатів та відкликати з розгляду усі інші, заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО з приводу запланованого на цей тиждень розгляду у Верховній Раді виборчих законопроектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», на переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, лише консолідована позиція опозиційних сил дозволить не допустити прийняття владного законопроекту про вибори, який легалізує механізми для спотворення результатів голосування.

«Наявність сьогодні на розгляді Верховної Ради більше восьми законопроектів про парламентські вибори від представників опозиції фактично полегшує владі просування вигідних для себе виборчих правил», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, по-перше, це дозволяє владі представляти свій законопроект як компромісний та ігнорувати рекомендації Венеціанської комісії і інших західних інституцій, які вказують на конкретні загрози для фальсифікації виборів у владному законопроекті. По-друге, роз’єднаність опозиції в цьому питанні дезорієнтує та деморалізує громадян, без підтримки яких опозиційні сили не можуть взагалі розраховувати на успіх, зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наша Україна» пропонує усім опозиційним парламентським силам підтримати як єдиний спільний виборчий законопроект «Проект Виборчого кодексу» № 4234-1, який передбачає вибори депутатів парламенту за відкритими регіональними виборчими списками і який отримав позитивну оцінку Венеціанської комісії.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що владний законопроект про вибори народних депутатів повертає країну до корумпованої і контрольованої владою змішаної виборчої системи, а також запроваджує 5% виборчий бар’єр, що позбавить реального вибору більше 30% виборців.

«Ухвалення владного законопроекту приведе до того, що політичний вибір більшості українців буде грубо спотворений та проігнорований», – застеріг він.

«Наша Україна» виступила з ініціативою співпраці опозиційних партій і громадських організацій задля захисту чесних виборів до парламенту у 2012 році.