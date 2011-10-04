Регіонал вважає, що ПАРЄ не цікавить персоналія Тимошенко

Народний депутат від Партії регіонів, член української делегації в Страсбурзі Олексій Плотніков вважає, що своєю відмовою від проведення позачергових дебатів у справі Юлії Тимошенко ПАРЄ продемонструвала, що Європі важливі не персоналії на політичній арені в Україні, а дотримання загальних принципів розвитку прав і демократії.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, за словами Плотнікова, питання щодо позачергових дебатів по Україні було внесене до залу, але не набрало необхідної кількості голосів.

«ПАРЄ також вирішила, що недоцільно давати оцінки справі Тимошенко з урахуванням того, що ще триває судовий процес, і будь-які оцінки можуть бути розглянуті як втручання в його розвиток», - відзначив він.

Нагадаємо, раніше Бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи не підтримало рішення про термінові дебати по Україні.

Також нагадаємо, що донька Юлії Тимошенко Євгенія Карр 3-6 жовтня разом із заступником лідера партії Батьківщина Григорієм Немирею відвідає Страсбург (Франція), щоб розповісти провідним європейським політикам про останніх подій в судовій справі Тимошенко.

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