Сім'ю бютівця пресують, щоб змусити перейти в регіонали?

Народний депутат України Євген СУСЛОВ (фракція "БЮТ-Батьківщина") звертається до міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА щодо припинення тиску на його сім’ю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.СУСЛОВ сказав сьогодні на брифінгу.

Він зазначив: «Звертаюся до МОГИЛЬОВА, щоб не допустив беспредєл у погонах щодо моєї родини».

Є.СУСЛОВ наголосив: «Якщо щось трапиться зі мною чи з моїми близькими, то всю відповідальність я покладаю на міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА».

Як зауважив депутат, політичний тиск чиниться на нього та на його сім’ю вже давно. При цьому, за словами Є.СУСЛОВА, йому неодноразово пропонували «змінити принципи і перейти в іншу політичну силу».

Він додав, що з липня «цей тиск посилився у декілька разів». Є.СУСЛОВ нагадав, що у липні був вчинений напад на його будинок і тоді постраждав охоронець, «якому була поламана щелепа».

За словами депутата, у зв’язку з цим інцидентом правоохоронними органами «не було зроблено ніяких дій».

Є.СУСЛОВ підкреслив, що тепер «почали душити весь бізнес, який зв’язаний з моєю родиною», зокрема, відбуваються безперервні перевірки усіх підрозділів. «Не знайшли нічого, бо моя родина і я особисто ніколи не порушували закон», - зазначив він.

За словами Є.СУСЛОВА, днями надійшла інформація про те, що планується затримати його батька, який «нещодавно пережив серйозну операцію і мав їхати знімати шви у Київ». За його словами, «готувалася провокація».

Є.СУСЛОВ застеріг правоохоронні органи від незаконних дій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Батьківщина молода", Є.СУСЛОВ сказав: «Вчора до мене потрапила абсолютно достовірна інформація: мене попередили, що найближчими днями мого батька за надуманими підставами затримає міліція і запроторить до СІЗО, щоб натиснути на мене. Із 4 жовтня я маю брати участь у засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи, тож влада вирішила діяти агресивно і швидко. Проблема в тому, що мій батько тільки кілька днів тому пережив складну операцію, тож умови СІЗО можуть стати для його здоров’я нищівними. Саме так, тиснучи на слабкі місця в моїй родині, зазіхаючи на здоров’я мого батька, злочинний режим хоче змусити мене зрадити свої принципи і «Батьківщину», розквитатися зі мною за мою активну політичну позицію у захисті Юлії ТИМОШЕНКО».

За словами Є.СУСЛОВА, «у неофіційних розмовах зі мною посадові особи різного рівня натяками, а інколи й прямо, радили мені переглянути свою політичну позицію, припинити виступи, згорнути пікет під Лук’янівським СІЗО, перейти, зрештою в Партію регіонів. «Подумай, бо нічим добрим ні для тебе, ні для твоєї сім’ї, ні для вашого бізнесу це не закінчиться» – казали вони мені».