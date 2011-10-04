Близнюк дав Януковичу 100%, що опалення увімкнуть не пізніше 15-го

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно, запевнив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами міністра, з 10 жовтня планується розпочати подачу тепла на об’єкти соціальної сфери, з 15 жовтня – у житлові будинки. Якщо ж погода погіршиться, опалювальний сезон в Україні розпочнеться раніше, зауважив урядовець.

«З 10 жовтня, я на 100% гарантую, працюватиме опалення в усіх лікарнях і дитячих садках, а з 15-го або раніше у випадку зниження температури нижче 8 градусів – починаємо опалювальний сезон», – сказав А.БЛИЗНЮК після зустрічі з главою держави. Міністр додав, що вже підписав відповідний наказ.

«Ми вже технічно готові до опалювального сезону… В деяких регіонах вже розпочалося опалення лікарень та дитячих садків у денний час», – сказав А.БЛИЗНЮК.

Нині, повідомив А.БЛИЗНЮК, завершуються останні роботи з налагодження систем опалення та підготовки їх до повноцінного режиму. Він запевнив: за час, який лишився до початку опалювального сезону, всі проблемні технічні питання будуть вирішені. «Зараз ця робота триває», – додав міністр.

За його словами, під час зустрічі Президент особливо наголосив: у процесі підготовки до зими важливо не лише забезпечити технічні питання справи. «Важливий результат – люди мають відчути, що опалювальний сезон почався вчасно – влада подбала, щоб у їхніх домівках було тепло», – сказав А.БЛИЗНЮК.