Івано-Франківську «літній час» заважає налагоджувати стосунки з Європою?

Івано-Франківська обласна рада просить Верховну Раду скасувати постанову, якою відмінено перехід на зимовий час.

Як передає кореспондент УНІАН відповідне звернення облрада направила на адресу голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

«Ми, депутати обласної ради, висловлюємо протест проти постанови Верховної Ради України, якою скасовано перехід на зимовий час, - йдеться у документі. - Таке рішення веде до необгрунтованих збитків в економіці України, створить додаткові навантаження на енергетичний сектор, ускладнить міждержавні стосунки з європейськими країнами, викличе незручності у спілкуванні на прикордонних територіях, буде ігнорувати інтереси українців, які через безробіття у державі змушені працювати за кордоном».

На думку депутатів Прикарпаття, «заявляючи про європейський напрямок розвитку, насправді найвищими органами української влади робляться кроки на віддалення нашої держави від європейського простору».

«Вважаємо рішення Верховної Ради України політично мотивованим, калькою відповідного рішення Державної думи Росії, яка, на відміну від України, перебуває в іншому часовому та географічному поясах, - наголошується у зверненні облради. - Азійський російський час не відповідає українським реаліям. Просимо Верховну Раду України повернутися до розгляду цього питання та скасувати прийняту постанову».