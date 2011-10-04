Єфремов повідав, завдання більшості - «розчистити поле» проекту Януковича

Народний депутат України, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що більшість не підтримуватиме альтернативні варіанти поданому Президентом проекту закону про проведення виборів народних депутатів.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі ПР

Відповідаючи на уточнююче запитання з приводу позиції фракції Партії регіонів щодо альтернативних законопроектів про вибори народних депутатів, зареєстрованих у парламенті, О.ЄФРЕМОВ, зокрема, відзначив: «У нас ведеться системна робота щодо кожного законопроекту… Згідно з висновком експертної групи, ми не підтримуватимемо решту законопроектів (про вибори), які внесені сьогодні до зали. Мета наша одна – розчистити поле системному законопроекту (президентському – ПР), і його прийняти».

Коментуючи велику кількість альтернативних президентському законопроектів про вибори народних депутатів, голова фракції ПР у ВР припустив, що це можна пояснити прагненням певних депутатів зробити собі піар. «Кожний депутат хоче показати свою діяльність, це своєрідний депутатський піар, щоб потім можна було сказати виборцям про свою участь у законодавчій роботі», – пояснив він.

«У нас є два варіанти: існуючий закон про вибори, щодо якого, до речі, багатьма міжнародними структурами було зроблено висновок про те, що за допомогою цього закону можна провести прозорі і чесні вибори. І у нас є вимога виборців, які говорять про те, що хотіли б особисто обирати депутата. Тому ми маємо обрати спосіб, яким виборець безпосередньо обиратиме народного депутата – або через систему відкритих списків, або через систему мажоритарного голосування. На сьогодні значна частина депутатів схиляється до думки про введення змішаної системи: половина депутатського корпусу обиратиметься напряму в мажоритарних округах, друга половина – за списками», – повідомив О.ЄФРЕМОВ.

За словами депутата, президентський законопроект буде розглянуто зразу ж після того, як Венеціанська комісія озвучить свій звіт щодо даного документу. Він також не виключив варіанту, за якого Верховна Рада, знаючи про зміст звіту Венеціанської комісії з приводу проекту закону про вибори народних депутатів, може з випередженням прийняти документ у першому читанні, щоб при підготовці проекту до другого читання врахувати всі зауваження Венеціанської комісії.

«Розроблений Президентом законопроект дає відповідь на запитання виборців, які ставили його у період виборчої кампанії, – про можливість самим обирати народних депутатів», – підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, законопроект про вибори народних депутатів, яким істотно змінюється виборче законодавство, зокрема, вводиться пропорційно-мажоритарна система виборів, було направлено до Венеціанської комісії 23 червня ц.р. Крім того, законопроект направлено до Міжнародного фонду виборчих систем (IFES) і Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв врахувати висновки Венеціанської комісії і ОБСЄ і навіть узяти процес під свій особистий контроль.