В МВС не бачили скарг від журналістів, яких «Беркут» викинув із суду

Міліція не порушувала кримінальної справи за зверненням журналістів щодо порушення їхніх прав працівниками «Грифону» та «Беркуту» у Печерському суді м. Києва під час розгляду справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО 6 і 7 липня цього року.

Як повідомив під час засідання Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів заступник начальника головного слідчого управління МВС України Олег ТАТАРОВ, унаслідок подій у Печерському суді м. Києва 6-7 липня до міліції надійшло два звернення.

Перше з них, за його словами, надійшло від невідомої особи, яка заявила, що по телебаченню побачила, як працівники правоохоронних органів чинять утиски стосовно присутніх на судовому засіданні і, зокрема, заважають журналістам виконувати їхні службові обов’язки.

Представник МВС зазначив, що в результаті перевірки міліція виявила, що це повідомлення надійшло з міського таксофону. Оскільки, за словами О.ТАТАРОВА, особа не була ідентифікована, у порушенні кримінальної було відмовлено у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Також, за його словами, друге звернення до міліції надійшло від особи, яка в ті дні перебувала поблизу приміщення Печерського суду і також поскаржилась на, на її думку, незаконні дії працівників правоохоронних органів. Однак, як зауважив представник МВС, надалі ця людина відмовилась від своїх претензій і, відповідно, кримінальну справу також порушено не було.

О.ТАТАРОВ підсумував, що жодних інших звернень до міліції стосовно подій у Печерському суді на початку липня не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» увірвалися в приміщення Печерського райсуду, де проходив розгляд кримінальної справи проти Юлії ТИМОШЕНКО, і застосували фізичну силу до журналістів.

Під час цих дій у суді впали обидві камери телеканалу ТВі, був пошкоджений штатив камери «5 каналу» і розбита камера порталу INTV. На більш ніж 20 журналістів накинулися 60-70 бійців «Беркута», які супроводжували свої дії грубими висловлюваннями на адресу працівників ЗМІ.

7 липня працівники судової міліції «Грифона» не впускали представників ЗМІ у будівлю суду, а після оголошення перерви силоміць витіснили телеоператорів і журналістів із зали Печерського суду.

Пізніше журналісти передали лист у правоохоронні органи, в якому вимагали від генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ та міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА проведення перевірки законності дій співробітників спецпідрозділів «Беркут» та «Грифон», які були задіяні у Печерському районному суді Києва 6 та 7 липня, стосовно представників ЗМІ.

Журналісти вимагали від В.ПШОНКИ та А.МОГИЛЬОВА порушити кримінальну справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності та гарантувати дотримання законодавства та забезпечити недоторканність роботи журналістів з боку правоохоронних органів.

Також представники ЗМІ вимагали від П.ПШОНКИ та А.МОГИЛЬОВА публічно оприлюднити свою позицію з приводу перешкоджання професійній діяльності журналістів.

21 липня сайт телеканалу “24” із посиланням на відповідний запит, який отримала редакція телеканалу, повідомив, що працівників ЗМІ, які висвітлювали судові засідання у справі екс-прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО 6 та 7 липня, викликають до Міністерства внутрішніх справ для проведення слідчих дій.

У листі йдеться, що виклик пов’язаний із розслідуванням кримінальної справи, порушеної за частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу України (протидія законній господарській діяльності). Також, за даними телеканалу, в міліції просили журналістів надати усі відзняті під час засідання аудіо- та відеоматеріали.