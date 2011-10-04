ВР відхилила всі законопроекти про вибори, внесені опозицією

Верховна Рада України відхилила усі законопроекти про вибори народних депутатів, які були внесені депутатами від опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, всього ж парламент розглянув 13 законопроектів.

Зокрема, за законопроект про вибори народних депутатів, внесений представником фракції НУ-НС Владиславом КАСЬКІВИМ, проголосували 25 народних депутатів із 382 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із цим законопроектом, вибори народних депутатів проводитимуться у загальнодержавному виборчому окрузі, який поділятиметься на територіальні виборчі округи і включатиме закордонний виборчий округ. Кількість і межі територіальних виборчих округів законопроектом визначати не пропонується – вирішення цього питання передбачалося віднести до компетенції ЦВК. Разом з тим, законопроект передбачав, що у кожному територіальному виборчому окрузі має обиратись від 8 до 12 народних депутатів. Виборчі округи утворюються одноразово і існують на постійній основі.

Законопроектом, внесеним народним депутатом від НУ-НС Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ, передбачалося застосувати виборчу систему з регіональними виборчими округами з остаточним розподілом мандатів на загальнодержавному рівні (т. зв. «компенсаційний механізм»).

Передбачалося утворення певної кількості регіональних виборчих округів з приблизно рівною кількістю виборців та з максимально можливим дотриманням меж регіонів. Однак цей законопроект підтримали лише 143 народних депутати із 383 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект, внесений народним депутатом від НУ-НС Миколою КАТЕРИНЧУКОМ, підтримали 6 народних депутатів із 382 зареєстрованих у сесійній залі.

Проектом пропонувалося запровадити змішану виборчу систему, за якої 225 народних депутатів обиратимуться в одномандатних округах, а 225 – за пропорційною виборчою системою.

Законопроект народного депутата від НУ-НС Ігоря КРІЛЯ, який підтримали лише 23 народних депутати із 380 зареєстрованих у сесійній залі, передбачав проведення виборів на основі висування кандидатів за відкритими виборчими списками партій, їхНІХ блоків, які формуються шляхом закріплення партіями, їхніми блоками за кожним із територіальних виборчих округів від одного до трьох кандидатів.

Законопроект народного депутата від НУ-НС Володимира СТРЕТОВИЧА, підтриманий 48 народними депутатами із 382 зареєстрованих в сесійній залі, пропонував застосувати для виборів пропорційну систему з єдиним загальнодержавним виборчим округом, у якому політичні партії (виборчі блоки) висувають загальнопартійні та територіальні виборчі списки кандидатів у народні депутати.

Законопроект народного депутата від НУ-НС Івана ЗАЙЦЯ передбачав обрання депутатів на засадах пропорційної системи за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій (виборчих блоків). Для організації та проведення виборів депутатів територія України поділяється на 450 територіальних виборчих округів. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді виборчого списку кандидатів у депутати від партії (виборчого блоку) із зазначенням порядкового номера територіального виборчого округу, в якому зазначений кандидат у депутати буде балотуватися. Однак цей законопроект підтримали лише 44 народних депутати із 382 зареєстрованих в сесійній залі.

Не був підтриманий і законопроект народного депутата від НУ-НС Володимира МОЙСИКА, яким передбачалося повернення до змішаного типу (пропорційно-мажоритарного), за яким 225 депутатів обираються за пропорційною системою у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, виборчих блоків партій, а 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. За законопроект проголосували 6 народних депутатів із 382 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом члена фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергія ПОДГОРНОГО пропонувалося зобов’язати партії (блоки) забезпечити відкритість формування виборчого списку; здійснювати формування виборчого списку кандидатів обов’язково за пропозиціями відповідних регіональних (Криму, обласних, міст Києва та Севастополя) партійних організацій; передбачити обов’язкове закріплення кандидатів у народні депутати за областями (Кримом, містами Києвом та Севастополем).

Однак цей законопроект дістав підтримку 94 народних депутатів із 382 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Юрія ГНАТКЕВИЧА пропонував проведення виборів народних депутатів у два тури. Перший тур – на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списком, що складається з першої сімки (семи) кандидатів у депутати, а у другому турі виборів визначається, хто саме з представників партії (блоку) представлятиме український народ у парламенті. Цей законопроект підтримали 70 народних депутатів із 381 зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроект, внесений народним депутатом від НУ-НС Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, передбачав, що усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком) і включені до виборчого списку, закріплюються за кожним територіальним виборчим округом (крім закордонного виборчого округу). Цей законопроект підтримали 34 народних депутати із 381 зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроектом, внесеним членом фракції «БЮТ-Батьківщина» Миколою ПОТАПЧУКОМ, передбачалося встановити граничний віковий ценз для обрання на посаду народного депутата України. Передбачається гранична вікова межа на рівні 65 років, після досягнення якої на день виборів особа не може претендувати на посаду народного депутата. Однак і цей законопроект був провалений - "за" проголосували 33 народних депутати із 376 зареєстрованих в сесійній залі.

Не підтримав парламент і два законопроекти депутата від групи "Реформи заради майбутнього" Геннадія ЗАДИРКА, а народний депутат від Народної партії Ігор ШАРОВ зняв свій законопроект з розгляду.