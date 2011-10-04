У «Нашій Україні» називають заяви Путіна «фантомним болем»

Заяви російського керівництва щодо створення Євразійського союзу є «фантомним болем за Радянським Союзом».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», так прокоментував член політради партії Данило ЛУБКІВСЬКИЙ публікацію у газеті «Известия» статті російського прем’єр-міністра Володимира ПУТІНА про перспективи Євразійського союзу

«Будівництво у радянських традиціях, як правило, закінчується або провалом, або казармою. Риторика російського керівництва про інтеграцію містить нові аргументи, але стару радянську суть. Це означає, що вони обрали вельми непросту і невдячну мету йти всупереч історичним, політичним та економічним процесам», – вважає він.

На переконання Д.ЛУБКІВСЬКОГО, справжня мета статті В.ПУТІНА очевидна. «Розпочинаючи виборчу кампанію, російське керівництво знову заявило про геополітичні амбіції відновити керівний статус Москви на всьому пострадянському просторі. Ця давня ідея є фантомним болем Росії, який заважає їй адекватно оцінювати відносини з сусідами і партнерами. На жаль, така ідея не має розважливих, стримуючих перешкод в самій Росії, оскільки її дотримуються не лише політичні, але й церковні керівники, не кажучи про «закріпачену» інтелігенцію», - відзначив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«ПУТІН, м’яко кажучи, видає бажане за дійсне, коли ставить знак рівності між ЄС та майбутнім Євразійським союзом, ініційованим Росією. Теза ПУТІНА про «велику Європу, невід’ємною частиною якої є Євразійський союз, об’єднану єдиними цінностями свободи, демократії та ринкових законів» не має нічого спільного з реальністю. І це зрозуміло кожному, хто спробує порівняти реальний рівень добробуту людей та можновладців, дотримання громадянських прав, свободи слова та ЗМІ, можливості проведення демократичних виборів та зміни влади, захищеність прав національних та релігійних меншин, рівень корумпованості влади та свавілля правоохоронних органів, свободи підприємництва в країнах Європейського Союзу та Євразійського простору», - зазначив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, «ці розбіжності – разючі, вони свідчать не про економічні моделі, а про серйозні цивілізаційні відмінності, зокрема в системі життєвих цінностей та у стосунках між людиною і державою. Якщо на європейському просторі права та інтереси людини теоретично і практично стоять на першому місці, і саме їх покликана захищати держава, то в «русском мире» людина традиційно є гвинтиком для влади та підпорядковується державним інтересам».

«Відмінності між Європою та Росією - очевидні для більшості українських громадян. Саме тому більшість з нас виступає за інтеграцію до Європейського Союзу. Російські обіцянки райдужних інтеграційних перспектив не можуть замінити реального прогресу у вирішенні проблемних питань в українсько-російських відносинах на рівноправних та взаємовигідних основах. Для України це перш за все питання справедливої ціни на російський газ, повноцінне функціонування Зони вільної торгівлі та дотримання прав української громади в Російській Федерації», - відзначив Д.ЛУБКІВСЬКИЙ.