Донька Тимошенко зустрілася з президентом ПАРЄ

Сьогодні Євгенія КАРР, донька лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО, та заступник голови партії "Батьківщина", колишній віце-прем‘єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ зустрілися з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлютом ЧАВОШОГЛУ у Страсбурзі (Франція).

Як повідомляє сайт лідера «Батьківщини», Є.КАРР та Г.НЕМИРЯ поінформували президента ПАРЄ «про серйозне погіршення ситуації в Україні з точки зору дотримання європейських стандартів, зокрема, верховенства права, демократичних принципів та прав людини».

М.ЧАВОШОГЛУ зазначив, що неодноразово висловлював українській владі своє занепокоєння щодо небезпечного розвитку подій в Україні, особливо, що стосується ознак політичного переслідування лідера найбільшої в Україні опозиційної партії Юлії ТИМОШЕНКО. "У вересні я мав можливість під час зустрічі в Ялті особисто передати президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ та його радникам моє занепокоєння. Я можу повторити це і сьогодні, що серйозні проблеми мають бути вирішені позитивно тими, хто їх створив", - сказав він.

"Під час нинішньої сесії ПАРЄ ми почули практично від усіх політичних груп зростаюче занепокоєння щодо подій в Україні. Моя зустріч з вами є свідченням того, що я особисто поділяю таку позицію", - підкреслив президент ПАРЄ.

Звертаючись до Є.КАРР, М.ЧАВОШОГЛУ попросив її передати слова вітання та підтримки Ю.ТИМОШЕНКО.

Як нагадує сайт, 3-6 жовтня Є.КАРР та Г.НЕМИРЯ перебувають з візитом у Страсбурзі (Франція) для надання інформації провідним європейським політикам щодо останніх подій у судовій справі проти Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, Є.КАРР та Г.НЕМИРЯ зустрілися з комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ та генеральним секретарем Ради Європи Торбйорном ЯГЛАНДОМ. Крім того, відбулися зустрічі з представниками усіх політичних груп ПАРЄ та керівниками окремих комітетів ПАРЄ.