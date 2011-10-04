Партія регіонів за підвищення прохідного бар'єру до ВР

Народний депутат, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ упевнений, що підвищення прохідного бар`єру на виборах до Верховної Ради України дозволить зосередити у ВР потужні політичні сили, які зможуть відповідати перед своїми виборцями і вивести Україну на європейський рівень розвитку.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах ВР, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«Цілком природно, що ті партії, які мають сьогодні низький рейтинг, хотіли б, щоб прохідного бар`єру до парламенту взагалі не було б. Але тоді ми замість парламенту одержимо базар», - відзначив політик.

О.ЄФРЕМОВ висловив переконання, що у парламенті мають акумулюватися ті політичні сили, які представляють певний зріз суспільства і можуть відповідати перед своїми виборцями.

«У розвинених європейських країнах прохідний бар`єр до парламенту становить 5-7%, а в деяких він доходить і до 10%. При цьому формується своєрідна система управління в державі, яка називається «2+1». Є дві потужні партії, одна з яких перебуває в опозиції, інша – при владі, і кілька дрібних партій, які борються за владу у своєму електоральному полі. І якщо ми прагнемо до цивілізованої, європейської системи управління, то ми маємо рухатися у цьому напрямі», - пояснив голова парламентської фракції Ін.

Коментуючи заяву Володимира ЛИТВИНА про те, що його політична сила не підтримуватиме підвищення прохідного бар`єру до Верховної Ради, О.ЄФРЕМОВ відзначив: «Рейтинг політичної сили спікера ВР не дуже високий. І, природно, підвищення прохідного бар`єру до 5% практично позбавляє сподівання цієї політичної сили пройти до парламенту».