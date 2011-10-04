На сесії НАТО покажуть фільм про Тимошенко

У рамках сесії Парламентської асамблеї НАТО, яка розпочнеться 7 жовтня в Бухаресті, відбудеться презентація документального фільму про судовий процес проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Реформи і порядок», про це на брифінгу сказав член фракції «БЮТ-Батьківщина», член постійної делегації Верховної Ради у ПА НАТО Остап СЕМЕРАК, який продюсував створення фільму.

«З цим фільмом наша делегація поїде на сесію Парламентської асамблеї НАТО, де якраз запланована доповідь щодо України – про ті політичні процеси, які відбуваються в нас після Помаранчевої революції, та про стан демократії в нашій країні», – повідомив О.СЕМЕРАК.

За його словами, англомовна стрічка «The Trial of Yulia Tymoshenko. The True Story» («Суд над Юлією Тимошенко. Правдива розповідь») «не містить жодних політичних висновків».

«Ми спеціально робили політично нейтральний фільм – лише документальні кадри, текст, який пояснює, що відбувається на екрані, та коментарі основних учасників цього судового процесу», – зазначив О.СЕМЕРАК.

«Ідея фільму виникла в ході спілкування з нашими партнерами з Європарламенту та з членами парламентів інших країн. Вони питали нас, що відбувається в суді проти Юлії ТИМОШЕНКО, і коли ми розповідали про перебіг подій, вони нам не вірили. Не вірили, що в європейській країні, яка декларує демократичні принципи, може відбуватися щось подібне з лідером опозиції і колишнім прем’єр-міністром. Тому ми прийшли до думки, що, очевидно, потрібно зробити документальний фільм», – повідомив народний депутат.

«Ми прагнемо будувати стосунки з нашими партнерами у Європі і світі на принципах відкритості. Цей фільм є демонстрацією того, що наша політична сила хоче збудувати відкриту Україну без кривих дзеркал і затемнених вікон», – підкреслив О.СЕМЕРАК.

Він також повідомив, що незабаром планується презентація фільму для депутатів Європейського парламенту у Брюсселі.