Євреї України провели найбільший за всю історію з'їзд

У вівторок, 4 жовтня, в Києві пройшов грандіозний за своїми масштабах захід – VI з'їзд Об'єднаної єврейської громади України (ОЄГУ). Як пише Mignews, він став найбільш представницьким за всі роки існування Незалежної України: під куполом Національного палацу "Україна" зібралися 2 436 делегатів – представників громад зі всіх регіонів нашої країни.

З вітанням до з'їзду звернувся Президент України Віктор Янукович: "Вітаю Всеукраїнський Єврейський конгрес і Об'єднану єврейську громаду України з видатною подією - з'їздом євреїв України. Переконаний, що ваші поважані збори сприятимуть подальшому зміцненню міжнаціональної згоди в українському суспільстві". Глава держави побажав учасникам з'їзду "міцного здоров'я, плідної роботи і успіхів".

Безпрецедентним було також міжнародне представництво на з'їзді: громади країн Європи, США, Росії не просто надіслали своїх представників на з'їзд. З грунтовними доповідями виступили видатні громадські діячі.

Про виклики перед єврейським світом проникливо говорив президент найбільших єврейських організацій США, відомий громадський активіст Малькольм Хонлайн.

Оваціями зустрічав зал промову відомого юриста і політика, колишнього помічника президента Кенеді, лицаря Ордена Почесного легіону, віце-президента Міжнародного Олімпійського комітету, директора Американського центру в Парижі Семюеля Пізара. Він назвав ту, що пройшла напередодні, церемонію закладки першого каменя в майбутній меморіал у Бабиному Яру видатним вкладом українських євреїв в історію народу.

Високо оцінив ініціативи керівництва Об'єднаної єврейської громади України представник американських євреїв - президент національної конференції на підтримку євреїв Росії, України і країн Балтії Олександр Шмуклер. На його думку, єврейська громада України подає прекрасний приклад розвитку єврейського життя для багатьох громад світу по обидва боки океану.

У виступі іноземних гостей особливим рядком прозвучала висока оцінка ініціативи лідерів Об'єднаної єврейської общини України зі створення Європейського єврейського парламенту і запуску в ефір першого всесвітнього єврейського телеканалу Jewish NewsOne.

Про братні зв'язки, спільну історію і спільні трагічні сторінки в ній єврейського і вірменського народів говорив гість із Росії - глава Союзу вірмен, посол доброї волі ЮНЕСКО і ООН Араїк Абрамян.

Червоною ниткою практично у всіх виступах зарубіжних гостей прозвучала думка, що найбільш важливі напрями і аспекти єврейського життя розвиваються і реалізуються в Об'єднаній єврейській громаді України і що вони повністю солідарні з нею і підтримують її діяльність.

З'їзд євреїв України отримав величезну духовну підтримку: лідери всіх релігійних течій закликали до єднання і згуртованості. Також духовні лідери - президент Конференції європейських рабинів (яка об'єднує єврейські общини більше 40 країн Європи) Пінхас Гольдшмідт, головний рабин Об'єднаної Єврейської громади України Шмуель Камінецький, головні рабини України Яків дов Блайх і Моше-Реувен Асман - закликали єврейську еліту піклуватися про відродження і розвиток єврейських традицій в Україні.

Повне уявлення про роботу єврейських громад України дала звітна доповідь виконавчого директора ОЄГУ Йосипа Аксельруда, в якому була представлена інформація про основні напрями діяльності організації і їх розвиток.

Це підтримка 23 загальноосвітніх єврейських і 28 недільних єврейських шкіл, це установка 19 пам'ятників на місцях розстрілів євреїв в роки війни, це проведення у всіх областях родинно-керувних шаббатонів, під час проведення яких багато євреїв вперше зіткнулися з єврейським способом життя, це те, що більше 25 тисяч євреїв стали власниками букви в "Торі Ізраїлю", це сотні проведених лекцій викладачами програми "Світло Тори", це постійне зростання фінансової допомоги на ці проекти і програми.

Як характерний штрих можна додати, що за останні два роки в Об'єднану єврейську громаду України вступило 45 організацій, що саме по собі є показником розвитку Громади.

Загалом же з'їзд Об'єднаної єврейської громади України пройшов динамічно, в лаконічно-робочому стилі і в дружній атмосфері. За його підсумку можна сміливо заявити: це було вражаюче, пише офіційний сайт ОЄГУ.

Як повідомлялося, 3 жовтня в Бабиному Яру відбулася церемонія закладки першого каменя меморіально-музейного комплексу "Бабин Яр", будівництво якого ініціювали президент Європейської єврейської ради, президент Об'єднаної єврейської громади України Ігор Коломойський і фонд "Бабин Яр". У заході взяли участь високі зарубіжні гості, дипломати, представники найбільших і авторитетних громадських організацій, ЗМІ. Цю подію багато світових ЗМІ назвали в своїх репортажах "данню пам'яті".