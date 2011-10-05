Понад 30% пропозицій киян увійдуть до Стратегії розвитку столиці

Майже 4 тисячі пропозицій до Стратегії розвитку Києва отримала столична влада від мешканців міста. Як повідомили в Головному управлінні економіки та інвестицій КМДА, кожна пропозиція ретельно розглядається і аналізується експертами. Понад 30% внесених пропозицій після подальшого аналізу і доопрацювання представниками проектної команди будуть включені до Стратегії. Наприклад, з ініціативи киян було вирішено внести до неї новий напрям у розвитку міста – підвищення енергоефективності столиці, що раніше не передбачалося розробниками.

Нагадаємо, що будь-який мешканець столиці може внести свої пропозиції в скарбничку ідей щодо розвитку Києва, зателефонувавши за номером 1551, надіславши листа на електронну пошту strategy@kmv.gov.ua або через соціальні мережі Facebook (www.facebook.com/kiev2025) і Twitter (twitter.com/#!/kiev2025).

Як відомо, термін громадського обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року продовжено до кінця осені.