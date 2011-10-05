Експерт про асоціацію: ніяких серйозних зобов'язань ЄС на себе не бере

Директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що ратифікація угоди про асоціацію України з ЄС залежатиме від формату відносин Європи та Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив на круглому столі на тему: «Україна-ЄС: що далі?», організованому Інститутом Горшеніна.

«Парафування, очевидно, буде ось-ось, потім буде підписання і, нарешті, ратифікація парламентами. Я думаю, що це також відбудеться, але це вже насправді не залежить від України і від того, як Україна буде себе поводити, це буде залежати від формату відносин Європи і Росії, від того, який курс буде визначений новим-старим Президентом Росії», - сказав він.

На переконання М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, українська влада може довго не прислухатися до порад ЄС і це не позначиться на укладенні угоди про асоціацію, оскільки «це більше потрібно Європі, ніж Україні». За словами політолога, європейський інтерес полягає в тому, щоб не допустити включення України в поле впливу Росії. «Насправді ніяких серйозних зобов`язань Європа за цими угодами не несе», - сказав він.

М.ПОГРЕБИНСЬКИй зазначив, що сучасна Європа розбудовується як сучасна імперія, а імперія існує лише тоді, коли вона розширюється. «Не розширюватися ЄС просто не може за визначенням, інакше він буде зменшуватися і врешті помре», - додав експерт.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ також не згоден з тим, що Європа мотивує свої дії європейськими цінностями. «Я тут абсолютно не згоден, я вважаю, що розмови про цінності - це димова завіса», - сказав політолог.

За його словами, керівництво європейських країн має рахуватися з громадською думкою європейців і відповідно реагувати, зокрема щодо судової справи над екс-прем’єром Юлією ТИМОШЕНКО, а європейська політика – це, насамперед, «на 90% їх інтереси».