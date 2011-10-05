Донька Тимошенко радить Януковичу не заганяти себе в глухий кут

Донька лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР вважає, що чинний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та його команда ігнорують всі спроби повернути ситуацію в Україні до демократичних засад.

Таку думку Є.КАРР висловила в ексклюзивному інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі (Бельгія) за результатами своїй поїздки до Страсбурга (Франція).

"Ми зустрілися з усіма політичними групами і розповіли про останні події, передали думку, що все непередбачувано, і ми не можемо сказати, що буде 11 жовтня, коли має бути оприлюднений вирок, і що буде після цього... На жаль, те, що обіцяє Президент ЯНУКОВИЧ на самітах і конференціях, він не виконує, а робить прямо протилежне, і я думаю, що його команда проігнорувала всі спроби переконати його повернутися на демократичний шлях і дати опозиції право брати участь у виборах", - сказала Є.КАРР.

Донька Ю.ТИМОШЕНКО сподівається на результативність своїх зустріч з представниками Ради Європи. "Ми розуміємо, що це - не лише справа моєї мами, вона - просто яскравий приклад того, як сьогодні режим розправляється і зі свободою слова, і з журналістами, людьми, які просто виходять на протести. Ми бачимо, як зросла активність правоохоронних органів, як збільшуються силові структури і кількісно, і в своїй силі. Ми бачимо в Україні, як і податкова реформа, і пенсійна реформа дійсно відображаються на житті людей, при чому ці зміни йдуть в недемократичному напрямку. Все це - результат дій сьогоднішнього уряду, і, звичайно, Європа це бачить, і думаю, пильно стежить", - зазначила вона.

"Хотілося б, щоб і Президент, і його команда зрозуміли, поки ще не пізно, що не потрібно далі заганяти себе в глухий кут, потрібно виходити з цієї ситуації. Мені здається, європейські лідери, західний демократичний світ готові в цьому допомогти і сприйняти якісь позитивні кроки в цьому напрямку", - вважає Є.КАРР.

Донька Ю.ТИМОШЕНКО також не погодилася з думкою про те, що її мама певною мірою стала заручницею Європи, адже саме Європа свого часу вимагала від України швидше укласти договори з Росією.

"Я не думаю, що вона страждає через європейців, швидше, через такі структури, як "РосУкрЕнерго", через діяльність яких в результаті Росія відключила газ. Але зараз цілі команди Президента зрозумілі: перекласти всю провину за підвищення цін на газ і тепло на свого головного опонента. Але всі пам`ятають і харківські домовленості, які навряд чи були гарні для України, і, за які, напевно, можна і ЯНУКОВИЧА притягнути до відповіді? Йде просто політична розправа з метою послати попередження людям, щоб ніхто не висовувався, бо може бути так само, як і з моєю мамою, з іншими політичними ув`язненими", - зазначила Є.КАРР.