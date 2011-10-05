Янукович доручив Лавриновичу порахувати корупціонерів

Президент Віктор Янукович доручив Міністерству юстиції вжити заходів щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Про це йдеться в указі "Про першочергові заходи з реалізації закону "Про засади запобігання і протидії корупції", повідомляє його прес-служба.

Указом президент, зокрема, тимчасово поклав на Міністерство юстиції України функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики.

Також Олександр Лавринович має внести у двотижневий строк доопрацьований, з урахуванням пропозицій членів Національного антикорупційного комітету, проект Національної стратегії щодо запобігання і протидії корупції.

До 1 грудня 2011 року міністерство має в установленому порядку проект закону про спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики подати до Верховної Ради.

Українська правда